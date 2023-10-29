ارسال پیامک خانه خالی به ۴ میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوروزی با بیان این‌که حدود ۴۰۰ میلیون رکورد از مالکیت و موجودیت املاک در کشور انجام شده است، گفت: با توجه به مفاد قانونی ۵۷۰ هزار خانه خالی شناسایی شد که عموماً مالکان آن بالای ۲ خانه خالی داشته‌اند.

وی با بیان این‌که این میزان خانه خالی تا سال ۱۴۰۰ شناسایی شده بود در پاسخ به این پرسش که تا امروز چه تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده است، افزود: تا الان حدود ۱۸ هزار خانه خالی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که در شناسایی خانه‌های خالی ۲ رویکرد اساسی داریم، ادامه داد: یکی این‌که به هیچ عنوان به دنبال درآمدزایی نیستیم و به دنبال عرضه حداکثری برای مدیریت بازار هستیم. همچنین تا جایی که بتوانیم تلاش می‌کنیم خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکنیم.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با بیان این‌که در بحث خانه‌های خالی تاکنون به حدود ۴ میلیون نفر پیامک ارسال کرده‌ایم، اضافه کرد: این بدان معنی نیست که ۴ میلیون واحد مسکونی خالی خالی در کشور داریم.

نوروزی با یادآوری این‌که بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی شناسایی شده بود، گفت: شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است. از این تعداد خانه شناسایی شده طبق قانون روستاها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نیستند.

وی شناسایی ۸۲ هزار خانه خالی نهایی شده است، اظهار کرد: الان شناسایی واحدهای خالی ادامه دارد و خانه‌های مشکوک به خالی در تور شناسایی قرار می‌گیرد. از ۸۲ هزار واحد نیز طی سال قبل حدود ۱۸ هزار خانه به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.