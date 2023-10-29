فوت ۱۵۷ نفر به دلیل سوختگی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در ۶ ماهه نخست سال‌جاری ۱۵۷ نفر به دلیل فوت ناشی از سوختگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده اند.

این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که تعداد فوت ناشی از سوختگی ۱۶۹ نفر بود، ۷ درصد کاهش یافته است.

از کل فوت ناشی از سوختگی از فروردین تا شهریور ماه امسال ۱۰۵ نفر مرد و ۵۲ نفر زن بودند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل از ۱۶۹ نفر فوت ناشی از سوختگی ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان ۱۲۶ مرد و ۴۳ نفر زن بودند.