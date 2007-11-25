تالار مولوی در شرایط ویژه قرار دارد

مهدی مکاری درباره شرایط تالار مولوی برای دادن زمان بیشتر اجرا به برخی آثار پرمخاطب به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به بازسازی تئاتر شهر در حال حاضر مولوی تنها تالاری است که می تواند باعث رونق اجرای نمایش شود و به استقبال مخاطبان کمک کند. اکنون تئاتر ما در شرایط خاص قرار دارد."

وی در مورد مطالبی که در آخرین اجرای نمایش "اتاق شماره 6" مطرح شد، اظهار داشت: "با توجه به تمام محدودیت‌های زمانی که تالار مولوی دارد، ما تلاش کردیم بیشترین همکاری را با این نمایش داشته باشیم. به این شکل که "اتاق شماره 6" تاکنون 23 اجرا داشته و 10 روز هم مجموعه آماده به صحنه بردن نمایش بود که بیماری جعفر والی این کار را به تعویق انداخت."

مکاری ادامه داد: "فقط این نمایش نیست که با توجه به میزان استقبال مخاطبان و کیفیت آن توانایی انجام اجراهای بیشتر را دارد. نمایش "کوارتت" نیز می‌توانست سه ماه پشت سر هم اجرا برود و بیننده هم داشته باشد. ولی مسئله اینجاست که تکلیف دیگر گروهها چه می‌شود و نمی‌توان آنها را همچنان در انتظار اجرا نگه داشت."

این مدیر تئاتر با اشاره به اینکه زمانبندی اجرا بر اساس تعداد گروهها تعیین می‌شود گفت: "ما باید برای اجرای دانشجویان و اساتید دانشگاه برنامه‌ریزی کنیم. در هر فصل نیز از یک گروه استقبال می‌شود، ولی ما مجبوریم برای تمام گروهها زمان اجرا در نظر بگیریم. در حالی که اکنون تالار مولوی در سه نوبت سه نمایش متفاوت را در هر دوره سه هفته ای به صحنه می برد."

مدیر تالار مولوی با بیان اینکه حتی در زمان بازسازی سالن اجراها ادامه داشت، یادآور شد: "ما از 15 اسفند سال گذشته به بازبینی و دادن زمان اجرا به گروهها اقدام کردیم و از 15 فروردین امسال اجرای نمایش ها شروع شد. فاصله بین هر دوره اجرایی نیز نزدیک سه روز است. با این شرایط گروهها با فشردگی خاص به اجرای نمایش می پردازند."

مکاری ادامه داد: "نمایش هایی که در تالار مولوی بر صحنه می روند و از استقبال مخاطبان برخوردار می شوند، برای اجرا باید از سوی دیگر تالارهای نمایشی حمایت شوند. یعنی سالن های تئاتری که امکان به صحنه بردن این نمایش را دارند، باید شرایط اجرای آن را برای مخاطبان فراهم کنند تا این اثر بتواند به کار خود ادامه بدهد."

وی درباره اجرای برخی آثار دانشجویی در پلاتوها و ادامه اجرای نمایش‌های پرمخاطب گفت: "دانشجویان ما باید فرصتی برای اجرای آثار خود در تالارهای حرفه‌ای به دست آورند. ما از میان انبوه نمایش‌های دانشجویی هر سال تنها موفق به اجرای چند اثر برگزیده می‌شویم و تغییر زمانبندی اجرا این فرصت را از دانشجویان می گیرد."

ناصر حسینی مهر، کارگردان نمایش "اتاق شماره 6" که سه هفته در تالار اصلی مولوی بر صحنه بود، در آخرین اجرا از مدت زمان کوتاه بر صحنه بودن نمایش خود گله کرده بود.