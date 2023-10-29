یک کشته و ۳ مجروح در تصادف کامیون با پراید در نجف آباد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف بین یک دستگاه کامیون با یک دستگاه سواری پراید در محور میرآباد به حسین آباد در شهرستان نجف آباد بلافاصله مأموران پلیس راه این شهرستان به همراه نیروهای امدادی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشاهده شد یک دستگاه کامیون حین حرکت در مسیر خود با یک دستگاه پراید که بدون رعایت موارد ایمنی و نصب علائم هشدار دهنده در حاشیه راه توقف کرده برخورد نموده که متأسفانه در این حادثه یکی از سرنشینان عقب خودرو پراید فوت و راننده به همراه ۲ سرنشین دیگر مصدوم شده که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

جانشین پلیس راه استان اصفهان گفت: علت حادثه از سوی کارشناسان این پلیس عدم توجه به جلو توسط راننده کامیون و همچنین توقف در حاشیه راه بدون رعایت موارد ایمنی و نصب علائم هشدار دهنده در شب توسط راننده سواری پراید تشخیص داده شده است.