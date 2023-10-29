رتبه نخست کشوری تعداد عفو شدگان از آن همدانی ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر آن شدیم تا دبیرخانه کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان همدان را که در دادسرای همدان مستقر است برای خوانندگان خوب معرفی کنیم. همان جایی که تعداد قابل توجهی از زندانیان امیدوارانه تقاضای‌های خود را برای بخشودگی بخشی از محکومیت حبس یا تمام آن ارائه می‌دهند.

علیرضا ماهوار، روح الله حیدری، مریم نجفی و مریم گلچین، کارمندان این حوزه هستند که با وجود سختی‌های کار بسیار با وحدت و همدلی امور را پیش می‌برند. نکته قابل توجه در این دبیرخانه وحدت و یک دلی آنان است که سبب شده مشقت بالای کاری بر عملکردشان تأثیری نگذارد.

در این باره علیرضا ماهوار رئیس دبیرخانه کمیسیون عفو و بخشودگی و سجل قضائی دادسرای همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته به دنبال عفو گسترده مقام معظم رهبری و با پیگیری‌های انجام شده این کمیسیون و همکاری خوب شعب اجرای احکام و دادستان‌های سراسر استان، بررسی پرونده محکومین به سرعت در دستور کار قرار گرفت، تا جایی که استان همدان از نظر تعداد افرادی که مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند رتبه نخست را از آن خود کرد.

وی ادامه داد: مواردی که در کمیسیون مطرح می‌شود توسط اعضای کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان، بررسی و اظهار نظر می‌شود و ورود وکلا در این موضوع بی تأثیر است، با این وجود معدود وکلایی هستند که با وعده آزادی و یا تبدیل حکم اعدام یک محکوم به حبس، با دریافت هزینه‌های هنگفت در آخر هیچ کمکی به آن خانواده‌ها نمی‌توانند داشته باشند.

رئیس دبیرخانه کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان افزود: گاهی اتفاق افتاده که خانواده محکوم به اعدام از قشر ضعیف جامعه هستند و تنها دارایی ایشان خانه‌ای است که در آن سکونت دارند و به دلیل وعده وکیل، خانه را فروخته و به عنوان حق الوکاله به او می‌دهند و در آخر به نتیجه‌ای که دوست دارند نمی رسند.

ماهوار تصریح کرد: اگر مجرم، جرم سنگینی انجام داده باشد مطابق با قانون باید مجازات شود چرا که با بازگشت به جامعه، امنیت و جان و مال مردم به خطر می‌افتد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات در اواخر سال جاری، نیز گفت: بررسی استعلام سوابق نامزدهای انتخاباتی در سراسر استان بر عهده این اداره است و کار دشواری پیش روی داریم.

ماهوار از تلاش‌های دو همکار خود خانم‌ها نجفی و گلچین که به ویژه در امور مرتبط با صدور گواهی عدم سوءپیشینه، این دبیرخانه را یاری می‌رسانند قدردانی کرد و گفت: با کار گروهی انجام شده، دستگاه قضائی استان سال گذشته در ۶ ماهه دوم از نظر صدور گواهی عدم سو پیشینه رتبه سوم کشوری را از آن خود کرد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان ادامه داد: با وجود حجم بالای کاری که در مراجع قضائی به ویژه دادسراهای سطح استان انجام می‌شود، میزان دریافتی، بسیار ناچیز است و امیدواریم مسئولان قضائی پایتخت نشین که به طور قطع از این موارد مطلع هستند لااقل چاره‌ای برای رفع مشکلات مالی ما بیاندیشند.

‌روح الله حیدری کارشناس مسؤول قضائی کمیسیون عفو و بخشودگی نیز گفت: وظیفه این کمیسیون، وصول تقاضای زندانیان، بررسی سابقه آنان و نامه نگاری با شعب اجرای احکام چه در مرکز استان و چه در شهرستان‌ها است که آیا استحقاق و شرایط عفو را دارند یا خیر. وی با بیان اینکه در سال جاری و همزمان با میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، دو حکم اعدام تبدیل به حبس شد، عنوان کرد: هر دوی این افراد محکومین حوزه مواد مخدر بودند که یکی حافظ ۱۳ جز و دیگری ۶ جز از قرآن کریم شد و همچنین اصلاحات رفتاری قابل توجهی داشتند، با وجود آن که تقاضای آنان حتی در تهران یک مرتبه رد و استجازه اجرای حکم ایشان نیز صادر شده بود، اما پیگیری‌هایی انجام شده و توجه اعضای کمیسیون عفو استان به ویژه رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، نهایت حکم اعدام آن دو تبدیل به حبس شد.