محمدرضا لشکربلوکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی برای امروز جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه به تدریج از فردا دوشنبه منطقه تحت تأثیر نفوذ جریانات مرطوب شمالی قرار می‌گیرد، افزود: این شرایط موجب رشد ابر، بارندگی، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید در استان می‌شود که در برخی از مناطق پدیده گرد و غبار و کاهش نسبی ۶ تا ۸ درجه دما را شاهد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: همچنین اواخر وقت سه شنبه و صبح چهارشنبه شاهد مه گرفتگی در برخی مناطق خواهیم بود که این شرایط ناپایدار با شدت ضعیف‌تر تا روز سه شنبه تداوم خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با عبور این جریانات از روز چهارشنبه به تدریج جو استان آرام خواهد شد.