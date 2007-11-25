دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص علت حضور کارشناسان بین المللی IUCN با وجود به اتمام نرسیدن تحقیقات کمیته تخصصی بررسی علت مرگ دلفینهای جاسک گفت: با توجه به اینکه مرگ دلفین ها یک موضوع تخصصی و منطقه ای است لذا ما نمی تواینم فقط به دیدگاههای کارشناسان خود اکتفا کنیم و نیاز به استفاده از کارشناسان متخصص جهانی در بحث دلفین ها داریم.

وی با اشاره به اطلاع کمیته تخصصی از حضور این گروه کارشناسان افزود: این دلفین ها جزء ذخایر بین المللی هستند و در صورت تکرار این گونه اتفاقات ایران به بی توجهی به پروتکل بین المللی و عدم توجه به این گونه های ارزشمند متهم می شد.

دکتر نبوی اضافه کرد: با توجه به این که در جهان متخصصان دلفین کم هستند لذا با مکاتبه ای که سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان راپمی داشت این سازمان طی نامه ای به سازمان ملل درخواست انتقال متخصص دلفین برای پی بردن به علت مرگ دلفین ها در ایران نمود .

وی در خصوص علت دعوت به موقع از این متخصصین در زمان مرگ دلفین ها گفت: با توجه به ازدیاد کار این متخصصان امکان حضور آنها در آن زمان نبود و قرار شد پس از پایان فعالیت آنها در سواحل کالیفرنیا ،این متخصصان قبل از عزیمت به سواحل آفریقا اقامت سه روزه ای نیز در ایران داشته باشند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ما به دنبال علت هستیم نه پیدا کردن مقصر و برای رسیدن به این هدف از تمامی متخصصانی که می توانند ما را یاری کنند مساعدت خواسته ایم.

وی افزود: بعد از پایان نتایج تحقیقات این کارشناسان ، گزارش تحقیق آنها به کمیته تخصصی بررسی علت مرگ دلفین ها ارجاع می شود و تصمیم گیری نهایی در خصوص مرگ دلفین ها با آنهاست.

دکتر نبوی با اشاره به اینکه موضوع مرگ دلفین ها یک مسئله جهانی است تاکید کرد: ما فقط به دنبال یافتن علت مرگ دلفین ها به منظور پیش بینی حوادث آینده و کنترل آنها هستیم.

وی با رد مرگ دلفین ها در سواحل کویت خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات ما هیچ دلفینی در سواحل کویت از بین نرفته است لذا همچنان تمامی احتمالات در خصوص مرگ دلیفن ها قابل بررسی است.