به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۹ اثر هنری از گروه‌های نمایشی سراسر استان بوشهر جهت حضور در مرحله اجرای سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی طی مدت سه روز بازبینی شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: از این تعداد آثار، ۱۳ اثر در بخش صحنه‌ای و ۶ اثر در بخش خیابانی بود.

افروغ افزود: پس از جمع‌بندی نهایی هیأت بازبین، شش اثر را در بخش صحنه‌ای و چهار نمایش را در بخش خیابانی جهت حضور در سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر انتخاب کردند.

وی عنوان کرد: «شازو» به نویسندگی موسی درویشی و کارگردانی قحطبه فخرایی از بردخون، «خَن» به نویسندگی حبیب خدامی و کارگردانی روح‌الله خدامی از دیلم، «آلا» به نویسندگی و کارگردانی محمد فخرایی مطلق از دیر و «این خانه …»، «دی زنگرو» و «لیلام» به ترتیب به نویسندگی و کارگردانی ساحل صالحی، شیما جوادپور و کاظم ارجمند نیا از بوشهر در بخش صحنه‌ای این جشنواره حضور دارند.

افروغ اظهار کرد: «سینما جواد یزو» به نویسندگی حامد جمالی و کارگردانی جواد سالمی از کنگان، «به سرعت‌گیر نزدیک می‌شوید» به نویسندگی مهدی حبیبی و کارگردانی حمید ظریف‌خواه از کاکی، «جزیرتا» به نویسندگی و کارگردانی زینب محمدی از بوشهر و «پشت پلک شهر» به نویسندگی و کارگردانی محمد ابراهیم زاده از گناوه آثار راه‌یافته به بخش خیابانی این رویداد است.

وی تصریح کرد: علیرضا میرشکاری، لقمان بحرانی و عبدالرضا شنان‌پور هیأت بازبین سی و پنجمین دوره از جشنواره تئاتر استانی بودند که آثار را مورد بازبینی قرار دادند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی اواخر آبان ماه سال جاری در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی برگزار خواهد شد.