پیشرفت بیش از ۹۰ درصد پروژه آبرسانی سرپل ذهاب

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات آبرسانی به ۴۲ روستای مجتمع تپه ماران و جگیران تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: در این پروژه برای تأمین آب شرب ۴۲ روستای این مجتمع عملیات لوله گذاری به متراژ ۱۵ هزار و ۶۶۰ متر در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون در این پروژه ۱۴ هزار و ۳۷۰ متر لوله گذاری انجام شده و تنها لوله گذاری ۱ هزار و ۲۹۰ متر آن باقی مانده است.

داودی در پایان افزود: این مجتمع در دشت ذهاب واقع شده و شامل ۴۲ روستا است که پیشتر دارای تنش آبی بودند با اتمام این عملیات در قالب طرح جهاد آبرسانی، ۵۴۶ خانوار این روستاها از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند خواهند شد.