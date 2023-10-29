به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شهبازی ظهر یکشنبه در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی صحنه، اظهار کرد: امروز با وجود مشکلات مالی و اقتصادی که در کشور داریم تمام تلاش دولتمردان و حاکمیت بر این است که نگاه و توجه ویژه‌ای به حوزه روستایی داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی دهیاران هستند، می‌طلبد که نظارت بر ساخت و سازها به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار صحنه با بیان که دهیاران در روستاها عوامل اجرایی دولت هستند، تاکید کرد: دهیاران می‌توانند دولت را در اجرای این قانون با اطلاع‌رسانی و آگاه سازی مردم و فراهم نمودن زمینه اجرای آن یاری نمایند و عملکرد خودشان را اطلاع‌رسانی و گزارش آن را به صورت عمومی در اختیار اهالی روستا قرار دهند.

شهبازی با اشاره به پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی از بخشدار و دهیاران خواست با رعایت اصل بی‌طرفی از بکارگیری امکانات و فرصت‌های دولتی بر له یا علیه کاندیداها خودداری کنند و زمینه حضور حداکثری و پرشور مردم را فراهم کنند.