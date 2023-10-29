به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه افزایش روز افزون حجم تهدیدات سایبری و خسارات بسیار سنگینی که حملات هکری می‌توانند برای سازمان‌ها داشته باشند، سازمان‌های دولتی و خصوصی باید چاره‌ای برای تأمین امنیت سایبری سازمان خود بیاندیشند تا خسارات اجتناب‌ناپذیر حملات سایبری را به حداقل برسانند و کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راه، سپردن این کار به یک شرکت امنیت سایبری حرفه‌ای و کاربلد است.

کشور ما با چالش‌های متعددی همچون حملات هکری قرار دارد که بسیاری از آن‌ها از گروه‌های هکری وابسته به دولت‌های متخاصم یا فعالان سیاسی انجام می‌شوند. از سوی دیگر، محدودیت‌های اینترنت، امنیت سایبری شهروندان و حتی سازمان‌ها را در معرض خطر بالایی قرار داده است. گذشته از این، در حوزه امنیت سایبری با فقدان نیروی متخصص مواجه هستیم. همچنین به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دسترسی به محصولات خارجی امنیت سایبری در مرزهای ایران، چالش‌های خاص خودش را دارد و در بسیاری از موارد، امکان‌پذیر نیست.

در چنین شرایط پیچیده‌ای، بهترین راهکار، هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی، برای سازمان‌های دولتی و خصوصی، برون‌سپاری تأمین امنیت سایبری به شرکت‌های متخصص در این حوزه است.

خوشبختانه، در سال‌های اخیر چندین شرکت دانش بنیان امنیت سایبری در کشور ما توسعه پیدا کرده‌اند که هر کدام از آن‌ها محصولات و خدمات امنیتی متنوعی ارائه می‌دهند و از نظر محصول بومی امنیت سایبری، چیزی کم نداریم. با اینکه وجود تعداد زیادی شرکت امنیت سایبری در کشور، گزینه‌های پیش روی سازمان‌ها برای انتخاب از بین آن‌ها را زیاد می‌کند اما تصمیم‌گیری برای آن‌ها دشوار می‌شود و این سوال برای مدیران هر سازمانی پیش می‌آید که شرکت امنیت سایبری متناسب با نیازمندی‌های سازمان من، کدام است؟

برای انتخاب شرکت امنیت سایبری باید قبل از هر چیزی نیازمندی‌های خود را در نظر بگیرید. هر سازمانی، بر اساس پارامترهای مختلفی مثل حوزه کاری، تعداد پرسنل، توپولوژی شبکه داخلی، نوع زیرساخت‌های IT و … نیامندی‌های خاص خودش را دارد. برای مثال، این روزها اکثر ادارات و وزارتخانه‌ها به شدت نیازمند راهکار امنیت ایمیل برای مقابله با حملات به ایمیل‌های سازمانی هستند. از سوی دیگر، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر سازمان‌های زیرساختی به محصولی مثل کیوسک انتقال امن فایل نیاز دارند. بنابراین، گام اول در انتخاب شرکت امنیت سایبری، تعیین نیازمندی‌های سازمان شما است.

در گام بعدی باید لیستی از شرکت‌های امنیت سایبری ایران تهیه و هر کدام از این شرکت‌ها را به صورت جداگانه بررسی کنید. در بررسی هر شرکت باید به عواملی مثل مجوزها، گواهینامه‌ها و استانداردها، حضور فعال و حرفه‌ای در فضای وب و شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای ارزشمند، اطلاعات تماس درست و پاسخگو بودن، پشتیبانی از مشتریان و پروژه‌ها و مشتریان قبلی توجه داشته باشید. بهتر است که شرکتی را انتخاب کنید که در حوزه فعالیت شما تجربه کافی داشته و با مشتریان بزرگی مثل سازمان‌های دولتی یا خصوصی بزرگ، کار کرده باشد.

پس از انجام مراحل بالا، فهرست شما خیلی کوچک‌تر می‌شود و حالا برای انتخاب از چند شرکت معدود باید تحقیقات بیشتری در رابطه با اعضای شرکت امنیت سایبری، محصولات و محصولات و خدمات آن انجام دهید. دقت داشته باشید که محصولات و خدمات را با مشابه‌های داخلی و خارجی مقایسه کنید و به مقیاس‌پذیری راهکارهای امنیتی توجه داشته باشید. منظور از مقیاس‌پذیری این است که در صورت رشد و گسترش سازمان شما، آن راهکار امنیتی نیز بتواند توسعه پیدا کند.

از دیگر ویژگی‌های یک شرکت امنیت سایبری خوب می‌توان به گزارش‌دهی منظم، آشنایی با قوانین و توانایی خوب در همکاری با پرسنل مرتبط در سازمان شما مثل اعضای واحد فناوری اطلاعات، اشاره کرد.

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