به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افتخارآفرینی دلاورمردان و شیرزنان جانباز و معلول کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو که به اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران انجامید، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درخشش تاریخی و افتخارآمیز دلاور مردان و شیر زنان جانباز و معلول کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو که با به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، غرور و شادی ایرانیان عزیز در اقصی نقاط جهان را رقم زد، به محضر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، ملت شریف و قهرمان ایران بویژه به کمیته ملی پارالمپیک، ورزشکاران، کادر فنی، اجرایی، مسئولان و سرپرستان کاروان اعزامی کشورمان به این آوردگاه بزرگ قاره کهن، تبریک و تهنیت عرض می‌نمائیم.

الطاف خدای بزرگ را شکر و سپاس می‌گوئیم و بر نقش آفرینان و پدیدآورندگان عالیقدر این دستاورد سترگ و مبارک درود می‌فرستم و تداوم پیروزی‌ها و موفقیت‌های فرزندان غیور و دلاور ملت ایران در تمامی میادین ورزشی که با پیام صلح، همزیستی و همبستگی ملت‌ها همراه است را آرزومندم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی