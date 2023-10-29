میزبانی قم از بدمینتون بازان جوان کشور

علی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات رنکینگ بدمینتون پسران کشور از ۲۳ تا ۲۶ آبان جاری در سالن ورزشی مرحوم فرهمند موحد قم برگزار خواهد شد.

رییس هیات بدمینتون استان قم با اشاره به هدف از برگزاری این رویداد ورزشی گفت: این مسابقات در طول سال در رده های سنی مختلف برگزار می شود تا رده بندی ورزشکاران هر رده سنی توسط فدراسیون بدمینتون مشخص شود.

وی ادامه داد: مسابقات پسران کشور در قم در ۲ رده سنی زیر ۱۹ و زیر ۱۷ سال در بخش های یک نفره و دو نفره برگزار می شود.

وی با اشاره به جدول سهمیه بندی استان ها برای شرکت در رنکینگ جوانان کشور ابراز داشت: تیم های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، زنجان، مازندران، گلستان، قم و مرکزی هشت بازیکن سهمیه حضور دارند.

فرجی افزود: تیم های سمنان، کرمان، کرمانشاه، فارس، قزوین، توابع تهران و یزد نیز ۶ بازیکن در مسابقات خواهند داشت.

وی ادامه داد: برای تیم های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، کیش، کردستان، گیلان، هرمزگان، همدان و اروند نیز ۴ بازیکن سهمیه ورودی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: ثبت نام آنلاین مسابقات از ساعت هشت صبح روز شنبه هفته جاری آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳ آبان ماه از طریق درگاه اینترنتی فدراسیون بدمینتون به نشانی iranbadminton.org توسط هیات های استانی امکان پذیر است.