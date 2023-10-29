معدل نرخ بیکاری از ۱۱ به ۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صولت مرتضوی در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن پرداختن به گوشه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه اظهار کرد: از تولید دارو و سیمان و لبنیات گرفته تا صنایع فولاد، کشتیرانی و پتروشیمی، چندین واحد اقتصادی بزرگ ذیل این وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند که مسئولیت ما را در صیانت از سفره‌های مردم، رونق تولید و اشتغالزایی برای جوانان مضاعف می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به مطالبه امام‌جمعه مشهد در خصوص ضرورت اشتغال‌زایی برای جوانان بیان کرد: فقط در مشهد الرضا (ع) بیش از ۴۰۰ برند تجاری در رده‌های مختلف صنعتی فعالیت دارند که ظرفیت مطلوبی برای اشتغال جوانان بیکار استان است اما عدم توازن فرصت‌های شغلی با شرایط تحصیلات تکمیلی، جوانان را از فعالیت در صنعت باز می‌دارد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، معدل نرخ بیکاری که بیش از ۱۱ درصد بود، اکنون به ۷ درصد رسیده است.

مرتضوی گفت: در سه‌ماهه اول سال، رشد اقتصادی پس از یک دهه رکود به ۷.۱ درصد رسیده و این روند رو به رشد همچنان ادامه دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در این شرایط، بدیهی است که ایجاد فرصت‌های شغلی، نفع راهبردی کشور را هم به دنبال خواهد داشت و جوانی که در صنعت مشغول به کار شود، علاوه بر اینکه درآمد و بیمه او تأمین خواهد بود، به یک عنصر مولد و پیشران در نظام تولید هم تبدیل خواهد شد.

اشتغال‌زایی، مقدمه حل مشکلات جوانان است

احمد علم الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی گفت: این تکلیف بر دوش شما وجود دارد که توجه ویژه به مسئله اشتغال جوانان داشته باشید. اگر فرصت شغلی عادلانه برای جوان ما فراهم شود و بتواند یقین کند که ثمره کار او یک درآمد منصفانه خواهد بود، بسیاری از چالش‌های اجتماعی دیگر همچون ازدواج هم سروسامان پیدا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: این یک حقیقت است که در دولت، با وجود همه مشکلات داخلی و سنگ‌اندازی‌های خارجی، اقدامات گسترده‌ای انجام شده و مردم هم این تلاش‌ها را به‌طور دقیق نظاره می‌کنند اما تأکید اصلی ما این است که برنامه‌ریزی‌های شما باید به مرحله‌ای برسد که برای مردم ملموس شود و به موازات آبادانی زیرساخت‌های کشور، سفره مردم را هم از تنگناهای موجود نجات دهد.

وی افزود: اگرچه باید هدف شما محسوس بودن تلاش‌هایتان در سفره و معیشت مردم باشد اما اصل مطلب هنوز همان است که کار را برای خدا انجام دهید تا همچون دو سال گذشته که خدمت مخلصانه در دستور کارتان بود، بازهم توفیق الهی به عنایت ذات اقدس پروردگار نصیب و روزی شما باشد.

علم الهدی خاطرنشان کرد: اکنون که فرصت میدان‌داری در عرصه‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است، این تکلیف بر دوش شما وجود دارد که دغدغه اشتغال جوانان را داشته باشید و امنیت شغلی فعالان این حوزه را با کیفیت بیشتری فراهم کنید.