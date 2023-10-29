استقبال از خلاقیت یک مدیر/ پروژه های ورزشی جان دوباره می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی عصر امروز یک دستور کار ویژه داشت که پیشنهاد آن در جلسات گذشته این شورا از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی مطرح شده بود.

طبق قانون دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکت ها مجازند به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد از بودجه خود را به ورزش اختصاص دهند که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی پیشنهاد داده بود: در راستای استفاده از این ظرفیت قانونی در بودجه سنواتی و با توجه به عقب ماندگی‌های انباشته شده گذشته استان در توسعه زیرساخت‌های ورزشی این سهم را دستگاه های اجرایی در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان قرار دهند تا پیر پروژه های ورزشی نیمه تمام استان تکمیل و در اختیار مردم استان قرار گیرد.

تشویق برای مدیران همراه

استاندار خراسان جنوبی عصر یکشنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت های بودجه کشور برای توسعه استان استفاده کنیم، گفت: یکی از این ظرفیت ها همین یک درصد سهم ورزش است که دستگاه ها را مجاز به هزینه آن کرده است.

وی با بیان اینکه این یک درصد برای یک دستگاه شاید رقم ناچیزی باشد اما با تجمیع این ارقام می توان بسیاری از پروژه های ورزشی استان را تکمیل و در اختیار مردم قرار داد.

جواد قناعت تصویب این طرح در شورای برنامه ریزی استان از سوی دستگاه ها را روزنه ای برای پیشرفت و توسعه ورزش استان دانست و بیان داشت: مدیران خود را فقط محدود به اجرای دستور العمل های ابلاغی نکنند بلکه برای پیشرفت و توسعه استان نیاز به ریسک پذیری است و در این زمینه باید از تجارب موفق استفاده کرد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد هزینه کرد سهم یک درصد برای تکمیل پروژه های ورزشی و توسعه زیر ساخت های این حوزه از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه شده است، بیان داشت: علی رغم اینکه تکمیل پروژه های ورزشی ارتباطی به امور اقتصادی و دارایی ندارد اما شاهد ارائه این پیشنهاد خلاقانه از سوی مدیر دستگاه برای پیشرفت و توسعه استان بودیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دستگاه هایی که در زمینه اختصاص سهم یک درصد به اداره کل ورزش و جوانان همراهی داشته باشند مورد تشویق قرار می گیرند، عنوان کرد: مساعدت در زمینه تامین کسری بودجه هزینه ای دستگاه و افزایش تخصیص اعتبارات تملک دستگاه از جمله این مشوق ها خواهد بود.

قناعت با تاکید بر اینکه این طرح برای یک بازه دو تا سه ساله اجرایی خواهد شد، بیان کرد: مدیران دستگاه ها با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان پروژه های دارای اولویت را شناسایی و احصا کنند.

تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی از محل یک درصد سهم ورزش

مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای برنامه و توسعه استان بالاترین مرجع نظارت و تصمیم گیری در خراسان جنوبی است که در بسیاری از موارد می تواند ورود کند.

وی با بیان اینکه باید روش های خلاقانه برای پیشبرد پروژه ها و پیشرفت و توسعه استان داشته باشیم، بیان کرد: در حوزه ورزش ذی نفعان آن را نباید تنها اداره کل تربیت بدنی دید بلکه عموم مردم در این زمینه ذی نفع هستند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکت ها مجازند به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد از بودجه خود را به ورزش اختصاص دهند.

ذاکریان با تأکید بر اینکه هزینه کرد این یک درصد اعتبارات ورزشی در سطح دستگاه تا کنون خروجی محسوس و موثری در قهرمان پروری و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان نداشته است، گفت: با یک جفت کفش ورزشی و یک سانس باشگاه نباید انتظار داشته باشیم که فرزندان این مرز و بوم به سکوی قهرمانی برسند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه بهبود حکمرانی به تصمیات خلاقانه بستگی دارد، یادآور شد: پرداخت سهم یک درصد ورزش برای دستگاه‌های اجرایی ناچیز ولی در مجموع می‌تواند پاسخگوی تامین بخشی از زیرساخت‌های ورزشی استان و تکمیل پروژه های نیمه تمام باشد.

ذاکریان یاد آور شد: بحث ما این است اگر یک پروژه بین ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و معطل اعتبار ۵۰۰ میلیونی یا یک میلیاردی است و جامعه هدف گسترده ای می تواند با بهره برداری از آن منتفع شود کمک کنیم از محل یک درصد اعتبارات ورزشی که در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار می دهیم پروژه های اولویت دار را سریعتر به بهره بردار برسانیم.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند از این محل برای توسعه ورزش در دستگاه خود بهره‌مند شوند، گفت: از این یک درصد سهم ورزش از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، ۴۰ درصد سهم دستگاه، ۳۰ درصد به اداره کل ورزش و جوانان و ۳۰ درصد به آموزش و پرورش برای امور عمرانی خواهد رسید که می توان با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در راستای افزایش زیرساخت‌های ورزشی استان با تعریف پروژه های اولویت دار ورزشی استان هزینه می‌شود.