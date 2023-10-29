۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی و مبارزه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی عصر یکشنبه در جلسه مشترک ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان و عفاف و حجاب شهرستان ضمن تبریک هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه شهرستان شفت امسال با حضور گسترده و همراه با بصیرت خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، یک بار دیگر روح استکبار ستیزی خود را به رخ جهانیان خواهند کشاند.

وی با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان یکی از رخدادهای مهم تاریخ جمهوری انقلاب اسلامی ایران است، افزود: همزمانی تبعید امام (ره) در سال ۱۳۴۳ از ایران به ترکیه، کشتار دانش آموزان به دست رژیم طاغوت در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام در سال ۱۳۵۸ سبب شد تا با پیشنهاد مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان این روز ویژه به نام روز مبارزه با استکبار در تقویم کشورمان ثبت شود.

فرماندار شفت گفت: مردم مسلمان و انقلابی شهرستان شفت روز شنبه ۱۳ آبان ماه همگام با امت خدا جوی ایران اسلامی با حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ضمن محکوم نمودن جنگ رژیم کودک کش اسرائیل، فریاد استکبار ستیزی را سر خواهند داد.

نقدی با تاکید بر اینکه یوم الله سیزدهم آبان سال جاری از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، اظهار کرد: ضروریست همه دستگاه‌ها برنامه‌ریزی و توجه خاصی نسبت به اجرای برنامه‌های گرامیداشت ۱۳ آبان و کیفیت آن داشته باشند.

وی تصریح کرد: دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب لحظه‌ای از نقشه‌کشی و توطئه‌چینی دست بر نمی‌دارند لذا برای خنثی‌سازی این دسیسه‌ها باید هوشیار و آگاه بود.

فرماندار شفت یوم الله سیزدهم آبان صدای یک ملت علیه استکبار جهانی دانست و تصریح کرد: مردم مسلمان ایران پاسخ جنایات ضدبشری رژیم غاصب قدس و حامیان استکباری آن را در یوم الله سیزدهم آبان با گام‌های استوار، مشت‌های گره‌زده و فریاد دشمن‌کوب «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» خواهند داد.

حفظ عفاف و حجاب سبب استحکام بنیان خانواده می‌شود

فرماندار شهرستان شفت گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها پیرامون شبیخون و تهاجم و جنگ فرهنگی دشمنان هشدار دادند و همه در قبال آن وظیفه داریم هوشیار عمل کنیم.

وی با بیان اینکه رعایت عفاف و حجاب موجب سلامت معنوی، آرامش روانی، امنیت روحی جامعه و سبب استحکام بنیان خانواده می‌شود، افزود: حجاب و عفاف از مهم‌ترین شاخصه‌های صیانت از امنیت عمومی به شمار می‌روند که می‌توان با فرهنگ سازی و نهادینه ساختن آن، نظام خانواده را تحکیم بخشید