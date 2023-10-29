پرداخت تسهیلات بانکی به ۲۲۰۰ فرهنگی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز یکشنبه در جلسه با مسئولان بانک ملی، اظهار داشت: سال جاری برای پرداخت تسهیلات به فرهنگیان استان ۱۴۰ میلیارد تومان به‌صورت مرابحه در نظر گرفته شده است که با پیگیری، تعامل و هماهنگی بانک ملی و آموزش‌وپرورش تاکنون ۱۱۰ میلیارد به بیش از دو هزار ۲۰۰ فرهنگی پرداخت شده است.

وی افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات کارت اعتباری در سال ۱۴۰۲ هم ۷۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که تاکنون ۵۰ درصد آن پرداخت شده است و مابقی هم در طول سال پرداخت خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تصریح کرد: سال گذشته ۱۱۳ میلیارد تومان تسهیلات به‌صورت مرابحه به فرهنگیان پرداخت شده است.

غلامحسین کریمی رئیس امور شعب بانک ملی لرستان هم به طرح «مهربانی» این بانک اشاره کرد و گفت: در طرح «مهربانی» بانک ملی، افراد دارای حساب قرض‌الحسنه در نزد شعب این بانک که بین ۱ تا ۱۲ ماه میانگین و گردش حساب دارند می‌توانند نسبت به دریافت وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون‌تومانی اقدام کنند، این تسهیلات بدون سود و دارای چهار درصد کارمزد است و شخص وام‌گیرنده نباید به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی باشد.

وی افزود: از ویژگی‌های طرح «مهربانی» می‌توان به داشتن یک ضامن اشاره کرد و اینکه متقاضیان از طریق سامانه بام نیز می‌توانند با افتتاح حساب نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.