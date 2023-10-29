باران، پنجشنبه میهمان همدانی ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقری شکیب با بیان اینکه با توجه به ابرناکی هوا دمای روزانه در برخی از نقاط استان بین ۲ تا ۵ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، گفت: طی این مدت دمای شبانه هوا در برخی از نقاط استان بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: آسمان بیشتر نقاط استان همدان از فردا دوشنبه صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعداز ظهر وزش ملایم باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه از روز سه شنبه تا پایان هفته آسمان استان با افزایش ابر، بارش خفیف و پراکنده خواهد بود، اضافه کرد: در روز پنجشنبه بارش بیشتر، رگبار موقتی و رعد و برق به ویژه در ساعات عصرگاهی همراه است.