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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۲

استاندار همدان:

نهضت ازدواج کارمندان مجرد ادارات استان همدان با جدیت دنبال می شود

نهضت ازدواج کارمندان مجرد ادارات استان همدان با جدیت دنبال می شود

همدان- استاندار همدان گفت: نهضت ازدواج کارمندان مجرد ادارات استان همدان با جدیت دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد یکشنبه در هفتمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان همدان با بیان اینکه ۴۵ درصد از جمعیت غزه را افراد زیر ۱۴ سال و کودکان تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: موضوع اقتصاد و اثرات آن بر کاهش جمعیت و ازدواج برای برخی از افراد قابل قبول است، اما در پویاترین اقتصادهای دنیا نیز عدم احساس مسئولیت و تأثیرات آن در ازدواج و فرزندآوری مشهود است.

وی با اشاره به اینکه باید حمایت‌های خوبی در این زمینه از جوانان صورت گیرد، اظهار کرد: حمایت‌ها در این زمینه خوب بوده اما کافی نیست.

استاندار همدان به رشد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سطح کشور اشاره کرد و گفت: کشور ما هم اکنون درحال پیرشدن است و این روند ادامه دارد بدین ترتیب باید برای این وضعیت، برنامه ریزی کرد.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه نهضت ازدواج کارمندان مجرد ادارات استان همدان با جدیت دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: برای شاغلین در دستگاه‌های اجرایی و اداری جهت ازدواج و فرزندآوری سیاست‌های تشویقی در نظر داریم.

وی بر لزوم توجه به همسان گزینی و اثرات آن بر ازدواج پایدار تاکید کرد و افزود: باید از آموزش و پرورش، سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه بهره برد.

کد مطلب 5924936

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