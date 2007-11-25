آخرین یافته های بالینی ضایعه کمر و لگن مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این سمینار که 350 نفر از پزشکان متخصص و عمومی، فیزیوتراپیست ها و کارشناسان رشته ‌های توان بخشی شامل کار درمانی و ارتوپدی فنی حضور داشتند، آخرین یافته‌ های بالینی الکترومیوگرافی درباره ضایعه کمر و لگن ارائه شد.

دبیر علمی سمینار نیز در این مراسم اظهار داشت: کمر درد یکی از شایع‌ ترین بیماری‌ های کشور است و بعد از سردرد، دومین عامل از کار افتادگی کارگران کارخانجات به شمار می‌ رود.

دکتر محمدرضا نیکو با بیان این که آشنایی با علل و نحوه درمان کمر درد، اصلی‌ ترین هدف برگزاری همایش به شمار می ‌رود، افزود: جایگزین کردن درمان غیر دارویی و غیر جراحی کمر درد شامل فیزیوتراپی و ورزش به جای درمان دارویی نیز از اهداف همایش محسوب می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پوکی استخوان، شکستگی‌های ناحیه کمر و لگن، دیسک کمر، ارزیابی و درمان توجیهی کمر درد و ارزش ‌های درمانی کمر درد از جمله موضوعات طرح شده در این سمینار است.

به گفته دکتر نیکو در سیمنار یک روزه درد ناحیه کمر و لگن، متخصصان فیزیوتراپی از استان‌های همدان، تهران، مرکزی، زنجان و حضور دارند.