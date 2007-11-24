مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم ساعت 30/15 فردا به وقت محلی (18به وقت تهران) درمرکز گردهمایی بین المللی شهر دوربان واقع در 700 کیلومتری شهر ژوهانسبورگ پایتخت کشور آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد .

پیش ازمراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی و از ساعت 9 صبح سمینارتیم های ملی فوتبال با حضور روسای فدراسیونها و نمایندگان کشورهای عضو فیفا برگزار می شود .

مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و امیرحسین کریم پور دبیرکمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال، به عنوان نمایندگان کشورمان، در مراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی حضورخواهند داشت . قرار بود دکترحسن غفاری رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال نیز در این سفر نمایندگان کشورمان را همراهی کند که به دلیل مشغله کاری وحساسیت جلسات کمیته انتقالی از این سفرصرفنظر کرد .

لازم به ذکر است با توجه به عملکرد نمایندگان فوتبال آسیا درمسابقات جام جهانی 2006 آلمان، تیم های استرالیا، کره جنوبی، ایران، ژاپن وعربستان در"سید" یک به عنوان تیم های سرگروه تقسیم بندی شده اند .

5 تیم بحرین، ازبکستان، کویت، کره شمالی وچین در"سید" دوم قراردارند و اردن،عراق، لبنان،عمان و امارات تیم های "سید" سوم را تشکیل می دهند و سرانجام پنج تیم قطر، سوریه، تایلند، ترکمنستان و سنگاپور در"سید"چهارم جای گرفته اند.

درمراسم قرعه کشی روزیکشنبه هفته جاری 20 تیم حاضر دراین مسابقات درپنج گروه تقسیم خواهند شد و نهایتا دو تیم برترهرگروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

درمرحله بعد این مسابقات 10 تیم دردو گروه پنج تیمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و تیم های اول و دوم هرگروه بطور مستقیم به جام جهانی صعود خواهند کرد و تیم پنجم آسیا پس ازیک بازی پلی آف مقابل قهرمان اقیانوسیه مشخص خواهد شد.

نمایندگان کشورمان پس ازشرکت درمراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی روز سه شنبه به تهران بازمی گردند.