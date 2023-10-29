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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۶

جمع آوری ۸۰ معتاد متجاهر در شهرستان ری

جمع آوری ۸۰ معتاد متجاهر در شهرستان ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از جمع آوری ۸۰ معتاد متجاهر در محدوده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: از آنجایی که یکی از دغدغه‌ها و مطالبه مردمی در حوزه امنیت اجتماعی جمع‌آوری معتادان متجاهر و پاکسازی اماکن عمومی و تفرجگاه‌ها از وجود این دسته از افراد در سطح شهرستان ری می‌باشد، کارکنان انتظامی شهرستان اقدام به اجرای طرح پاکسازی و دستگیری معتادان متجاهر در ۴۸ ساعته گذشته کردند.

وی با اشاره به استمرار این طرح‌ها تصریح کرد: قطعاً جمع‌آوری این قشر کاهش سرقت را در پی خواهد داشت چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد معتاد در بسیاری از جرایم و آسیب‌ها از جمله وقوع سرقت و نابسامانی خانواده نقش دارند، پس باید به این نکته توجه کنیم که وجود پاتوق استعمال مواد یا خرده فروشان در محله‌ای که در آن زندگی می‌کنیم یک تهدید جدی فراروی امنیت و سلامت فردی و اجتماعی ما و به ویژه فرزندان جوانمان است که نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

سرهنگ طرهانی در ادامه تصریح کرد: در این راستا در ۴۸ ساعت گذشته تعداد ۸۰ معتاد متجاهر در سطح شهرستان دستگیر و به مراکز بازپروری منتقل شدند.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه برای جمع‌آوری معتادان متجاهر که باعث بروز ناهنجاری در بخش‌های مختلف جامعه می‌شوند، همه دستگاه‌های مرتبط باید عملکرد موثرتری در این حوزه داشته باشند، بیان داشت: جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر باعث کاهش سرقت به خصوص سرقت‌های خرد می‌شود چراکه هم خانواده این افراد و هم عموم مردم از تبعات ولگردی، تکدی‌گری و دیگر آسیب‌های این قشر ابراز نارضایتی دارند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به نقش مردم در افزایش امنیت محله محور یادآور شد: پیشگیری مهم‌ترین اصل در عرصه مبارزه با پدیده ویرانگر اعتیاد است از این رو پلیس به مبحث آموزش شهروندان نیز توجه ویژه داشته و همواره در کنار انجام وظایف ذاتی خود در امر آموزش اقشار مختلف جامعه نیز اهتمام ویژه‌ای خواهد داشت.

کد مطلب 5924965

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    نظرات

    • امیر IR ۰۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      24 0
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      همچین میگن جمع آوری انگارکه میبرن درمان میکنن و به آغوش خانواده برمیگردوننشون . خوب طی ۳ماه پاک میشه آزادش میکنید مستقیم میره پاتوق دوباره شروع میشه تازه ازتجربیات معتادای دیگه استفاده میکنه چندتامواددیگه هم تواین ۳ماه یادمیگیره بیچاره ترمیشه فکرمیکنید باچندماه نگه داشتنشون رسالتتون به پایان میرسه؟
    • مرتضی IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      2 0
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      با سلام و عرض ادب، این اهتمام ویژه را کجا می‌توان یافت؟ لابد در بستن درب جلسات انجمن معتادان گمنام را میفرمائید؟ که خوش نام ترین انجیو در جهان است.و بزرگترین کار فرهنگی را بدون هزینه بر دولت‌های محترم به انجام رسانیده؟!!!
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 0
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      اگر بگیرید دوباره ولشون کنید پس نگیرید اصلا هر جا شهر نگاه میکنی پر معتاده
    • کوثر IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      4 1
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      معتادان چند بار ترک کرده که دوباره دنبال اعتیاد میرن وجوونهای دیگه رو هم بدبخت و آلوده میکنن بگیرید یه آمپول هوا بزنید خلاص

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