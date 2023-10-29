سارا حکمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، از عصر فردا با نفوذ سامانه ناپایدار بر روی استان شاهد افزایش ابرناکی، افزایش شدت وزش باد بویژه در نواحی شمالی و نیمه شرقی استان گاهی وزش باد شدید توأم گردوخاک (همراه با کاهش دید و کاهش کیفیت هوا) و بارش‌های پراکنده بویژه در ارتفاعات شمالی استان، تا روز سه‌شنبه خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت با توجه به جهت جریانات احتمال انتقال ذرات گردوخاک به نواحی مرکزی استان از جمله مشهد مقدس نیز وجود دارد.

وی گفت: همچنین با گسترش جریانات سرد شمالی کاهش محسوس دما از روز سه‌شنبه تا صبح روز پنج‌شنبه در سطح استان پیش بینی می‌شود.

حکمی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا دوشنبه صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد همراه با گردوغبار پیش بینی کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب ۱۳ و ۳۰ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از فریمان با سرعت ۴۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.