به گزارش خبرنگار مهر، به همت بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل، عصر یکشنبه دانش‌آموزان نواحی و مناطق مختلف آموزش و پرورش استان اردبیل با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم جهانی» جنایات رخ داده در غزه به ویژه علیه کودکان و نوجوانان را محکوم کرده و انزجار خود را از آپارتاید قرن معاصر نشان دادند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل در این مراسم اظهار کرد: دانش‌آموزان در حالی فریاد «عروسک‌ها» به نیت کودکان مظلوم فلسطینی سر دادند که این حرکت عزت‌آفرین دانش‌آموزان نشان از بصیرت و آگاهی آنها است.

ایرج نقی پور تصریح کرد: با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، امسال برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی و روز مبارزه با استکبار جهانی با شرایط خاص و ویژگی‌های برجسته برگزار می‌شود.

وی گفت: در این تجمعات دانش‌آموزان با بصیرت و آگاهی و منسجم‌تر از سال‌های گذشته حمایت خود را از دانش‌آموزان مظلوم فلسطینی اعلام خواهند کرد تا بیش از این رژیم غاصب صهیونیستی در غزه دانش‌آموزان و کودکان را زیر شدیدترین تهاجمات و حملات بی‌رحمانه قرار ندهند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل افزود: این تجمع به نوعی ابراز همدردی نوجوانان اردبیلی با نوجوانان فلسطین محسوب می‌شود و قطعاً در راهپیمایی روز ۱۳ آبان نیز نمایشی از این عزم راسخ را به نظاره خواهیم نشست.

نقی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان به همراه خانواده‌ها و معلمان در این آئین‌ها با اعلام همبستگی با مردم فلسطین، آمادگی خود را برای مقابله با رژیم آپارتاید صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

وی اضافه کرد: برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام در حوزه‌های علمی، معرفتی، بصیرتی، فرهنگی و ورزشی برگزار خواهد شد تا با برپایی راهپیمایی عظیم یوم‌الله ۱۳ آبان اعلام بیزاری از استکبار جهانی انجام شود.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل بیان کرد: این برنامه‌ها در سه سطح درون مدرسه، شهرستانی و استانی پیش‌بینی شده تا با همکاری آموزش و پرورش و با هدف نشاط‌آفرینی و امیدآفرینی در کنار استکبارستیزی برگزار و دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان این کشور با فتنه‌های دشمنان مقابله کنند.