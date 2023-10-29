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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۲

همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی؛

دانش‌آموزان اردبیل فریاد خشم بر سر اسراییل آوار کردند

دانش‌آموزان اردبیل فریاد خشم بر سر اسراییل آوار کردند

اردبیل- در آستانه ۱۳ آبان روز دانش‌آموز و همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی جمعی از دانش‌آموزان استان اردبیل فریاد خشم خود را از جنایات رژیم صهیونیستی آشکارا اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل، عصر یکشنبه دانش‌آموزان نواحی و مناطق مختلف آموزش و پرورش استان اردبیل با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم جهانی» جنایات رخ داده در غزه به ویژه علیه کودکان و نوجوانان را محکوم کرده و انزجار خود را از آپارتاید قرن معاصر نشان دادند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل در این مراسم اظهار کرد: دانش‌آموزان در حالی فریاد «عروسک‌ها» به نیت کودکان مظلوم فلسطینی سر دادند که این حرکت عزت‌آفرین دانش‌آموزان نشان از بصیرت و آگاهی آنها است.

ایرج نقی پور تصریح کرد: با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، امسال برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی و روز مبارزه با استکبار جهانی با شرایط خاص و ویژگی‌های برجسته برگزار می‌شود.

وی گفت: در این تجمعات دانش‌آموزان با بصیرت و آگاهی و منسجم‌تر از سال‌های گذشته حمایت خود را از دانش‌آموزان مظلوم فلسطینی اعلام خواهند کرد تا بیش از این رژیم غاصب صهیونیستی در غزه دانش‌آموزان و کودکان را زیر شدیدترین تهاجمات و حملات بی‌رحمانه قرار ندهند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل افزود: این تجمع به نوعی ابراز همدردی نوجوانان اردبیلی با نوجوانان فلسطین محسوب می‌شود و قطعاً در راهپیمایی روز ۱۳ آبان نیز نمایشی از این عزم راسخ را به نظاره خواهیم نشست.

نقی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان به همراه خانواده‌ها و معلمان در این آئین‌ها با اعلام همبستگی با مردم فلسطین، آمادگی خود را برای مقابله با رژیم آپارتاید صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

وی اضافه کرد: برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام در حوزه‌های علمی، معرفتی، بصیرتی، فرهنگی و ورزشی برگزار خواهد شد تا با برپایی راهپیمایی عظیم یوم‌الله ۱۳ آبان اعلام بیزاری از استکبار جهانی انجام شود.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل بیان کرد: این برنامه‌ها در سه سطح درون مدرسه، شهرستانی و استانی پیش‌بینی شده تا با همکاری آموزش و پرورش و با هدف نشاط‌آفرینی و امیدآفرینی در کنار استکبارستیزی برگزار و دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان این کشور با فتنه‌های دشمنان مقابله کنند.

کد مطلب 5924975

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