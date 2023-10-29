کلاردشت هاب گردشگری مازندران می شود/ برپایی نمایشگاه صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌پور شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه قالی بافی کلاردشت با بیان کلاردشت هاب گردشگری مازندران انتخاب شد، گفت: طرح هاب گردشگری شهرستان کلاردشت در دستور کار قرار دارد.

وی با عنوان این که برنامه‌های وسیع برای توسعه گردشگری در کلاردشت دنبال می‌کنیم، گفت: صنایع دستی از مزیت‌های کلاردشت بوده و فرش آن ثبت جهانی شده است.

استاندار مازندران با اشاره به آموزش شش هزار نفر در زمینه فرش در کلاردشت این کار را بزرگ و جزو افتخارات دانست و گفت: یکی از مزیت‌های کلاردشت صنایع دستی است و برای اینکه بتوانیم صنایع دستی را آن گونه که باید و شاید در اختیار گردشگران و مسافران قرار دهیم، نمایشگاه دائمی صنایع دستی را در کلاردشت دایر می‌کنیم.

استاندار مازندران افزود: با ایجاد این نمایشگاه تحول بزرگی در صنایع دستی کلاردشت و شهرستان مقصد گردشگری رخ خواهد داد و با این نمایشگاه صنایع دستی را به راحتی می‌توان در اختیار گردشگران داخلی و خارجی قرار داد.

حسینی پور گفت: بازاریابی محصولات نیز به عهده میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود و باید بازاریابی کند.