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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸

استاندار مازندران:

کلاردشت هاب گردشگری مازندران می شود/ برپایی نمایشگاه صنایع دستی

کلاردشت هاب گردشگری مازندران می شود/ برپایی نمایشگاه صنایع دستی

کلاردشت- استاندار مازندران با اشاره به این که طرح هاب گردشگری کلاردشت در دست تهیه است، گفت: صنایع دستی از مزیت های این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌پور شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه قالی بافی کلاردشت با بیان کلاردشت هاب گردشگری مازندران انتخاب شد، گفت: طرح هاب گردشگری شهرستان کلاردشت در دستور کار قرار دارد.

وی با عنوان این که برنامه‌های وسیع برای توسعه گردشگری در کلاردشت دنبال می‌کنیم، گفت: صنایع دستی از مزیت‌های کلاردشت بوده و فرش آن ثبت جهانی شده است.

استاندار مازندران با اشاره به آموزش شش هزار نفر در زمینه فرش در کلاردشت این کار را بزرگ و جزو افتخارات دانست و گفت: یکی از مزیت‌های کلاردشت صنایع دستی است و برای اینکه بتوانیم صنایع دستی را آن گونه که باید و شاید در اختیار گردشگران و مسافران قرار دهیم، نمایشگاه دائمی صنایع دستی را در کلاردشت دایر می‌کنیم.

استاندار مازندران افزود: با ایجاد این نمایشگاه تحول بزرگی در صنایع دستی کلاردشت و شهرستان مقصد گردشگری رخ خواهد داد و با این نمایشگاه صنایع دستی را به راحتی می‌توان در اختیار گردشگران داخلی و خارجی قرار داد.

حسینی پور گفت: بازاریابی محصولات نیز به عهده میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود و باید بازاریابی کند.

کد مطلب 5924981

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