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۴ آذر ۱۳۸۶، ۹:۵۲

ویژه‌نامه علوم اجتماعی منتشر شد

سومین ویژه‌نامه تخصصی علوم اجتماعی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران، شماره 56 و 57، بهار و تابستان 1386 منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره، مقاله تبیین فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در سال 56-1357 براساس سرمشق انتخاب عقلانی و نظریه بسیج تألیف دکتر حمید رضا جلائی‌پور و  تبیین جامعه‌‌شناختی بی‌‌ثباتی سیاسی (مطالعه‌‌ای بین‌ کشوری) تألیف دکتر احمد رجب ‌زاده و دکتر محمد رضا طالبان منتشر شده است.

زنان و تحصیلات دانشگاهی، جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی، جهانی‌ شدن و شکل‌گیری سیاست فرهنگی محلی: مصرف رسانه‌ ای بلوچ‌های ایران در دو جهت ساختاریابی مجدد هویت قومی و بحران هویت ملی از دیگر عنوانهای این ویژه نامه هستند.

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران، دارای امتیاز علمی پژوهشی از وزارت علوم است.

کد مطلب 592499

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