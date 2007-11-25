به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره، مقاله تبیین فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در سال 56-1357 براساس سرمشق انتخاب عقلانی و نظریه بسیج تألیف دکتر حمید رضا جلائی‌پور و تبیین جامعه‌‌شناختی بی‌‌ثباتی سیاسی (مطالعه‌‌ای بین‌ کشوری) تألیف دکتر احمد رجب ‌زاده و دکتر محمد رضا طالبان منتشر شده است.



زنان و تحصیلات دانشگاهی، جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی، جهانی‌ شدن و شکل‌گیری سیاست فرهنگی محلی: مصرف رسانه‌ ای بلوچ‌های ایران در دو جهت ساختاریابی مجدد هویت قومی و بحران هویت ملی از دیگر عنوانهای این ویژه نامه هستند.

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