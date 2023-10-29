بیشترین فرونشست زمین در استان مرکزی یک هزار و ۵۰۰ مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه عصر یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به عملیات بحران استان مرکزی اظهار کرد: برداشت‌های غیر مجاز از سفره‌های زیرزمینی موجب کاهش سطح آب شده که این اقدام زیرساخت‌های اصلی آب را با تهدیداتی مواجه می‌کند که در این راستا مدیریت و حفاظت از منابع آبی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هفت منطقه در استان مرکزی با وسعت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع بیشترین میزان فرونشست را دارد که در راستای رفع این مشکل باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

نماینده عالی دولت سیزدهم در استان مرکزی با اشاره به سیلاب مردادماه سال گذشته نیز بیان کرد: این استان در خصوص بازسازی سیل در تمام حوزه‌ها، رتبه نخست را میان ۲۶ استان درگیر سیل، به خود اختصاص داد.

مخلص الائمه با بیان اینکه در کمتر از ۶ ماه ۲۰۰ واحد مسکونی نیز بازسازی شد، گفت: پرداخت تسهیلات یک میلیارد ریالی همچنین وام ۵۰ درصدی بلاعوض برای ساخت تمام واحدهای آسیب دیده در سیلاب سال گذشته نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی با اشاره به سفر وزیر کشور به اراک مبنی بر بررسی الحاق روستاهای مجاور به شهر اراک گفت: انتظار است کارگروهی برای بررسی الحاق روستاهای مجاور به شهر اراک تشکیل شود و با تعامل و هم افزایی گام‌های موثرتری در این راستا برداشته شود.

استاندار مرکزی گفت: سال گذشته قوی‌ترین مانور زلزله در تاریخ مدیریت بحران کشور در شهرستان ساوه با حضور شرکت ۳۵ دستگاه و یک‌هزار و ۱۰۰ نفر برگزار شد و در این عملیات برخی از دستگاه‌ها از قبیل شرکت برق و باختر، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت ملی گاز، آتش نشانی اراک و شهرداری ساوه حضور پرقدرتی داشتند که امید است سایر دستگاه‌ها آمادگی کامل برای مواقع بحرانی داشته باشند.