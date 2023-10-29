کاتاجودو کاران قمی قهرمان جهان شدند

محمد حسن سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی کاتاجودو ایران در حالی در مسابقات جهانی امارات حاضر شد که پنج نماینده از استان قم در تیم ملی حضور داشتند و ۲ کاتاجودو کار قمی عنوان قهرمانی را کسب کردند.

رییس هیات جودو استان قم بیان کرد: این رقابت‌ها روزهای ۶ و ۷ آبان برگزار شد و تیم ایران در "گوشین جوتسو" با اجرای زوج قمی خود، محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی به مدال طلا دست پیدا کرد.

وی افزود: سالاری و صحرایی با کسب امتیاز ۵۴۵ امتیاز و با اختلاف ۱۵ امتیازی نسبت به رقبای اهل کشور ویتنام، مقتدرانه بر سکوی قهرمانی تکیه زدند و دومین مدال طلای ایران در رقابت‌های جهانی کاتا جودو را به ارمغان آوردند.

وی با اشاره به اینکه تیم ملی کاتای ایران پس از ۴ سال تعلیق در رقابت‌ها به میدان رفت عنوان کرد: تیم ملی کشورمان با پنج عضو قمی خود در این مسابقات حضور داشت و در کاتامه‌نوکاتا این رقابت‌ها فخرالدین رضایی و مهدی عظیمی از استان قم عضو تیم ملی بودند.

سالاری یادآور شد: علیرضا معتضدی از قم سرپرست تیم ملی در این رقابت‌ها بود.