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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۵

مدیر حوزه علمیه خواهران کوثر (س) مطرح کرد؛

انتقاد اساتید مدرسه علمیه کوثرورامین نسبت به هنجارشکنی در این شهر

انتقاد اساتید مدرسه علمیه کوثرورامین نسبت به هنجارشکنی در این شهر

ورامین- مدیر حوزه علمیه خواهران کوثر (س) از انتقاد اساتید و طلاب این مدرسه علمیه نسبت به هنجارشکنی در زمان ورزش مختلط در این شهر خبر داد و گفت: خواستار رسیدگی مسئولان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره شاکری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آیاتی از سوره‌های نور و احزاب درباره اینکه مردان و زنان مؤمن را به پوشش مناسب (حفظ حجاب) و حفظ دیدگان خود از نامحرمان فرا خوانده است اظهار کرد: متأسفانه آنچه امروزه در سطح شهرستان ورامین مشاهده می‌شود بی اعتنایی به دستورات صریح خداوند است.

وی با اشاره به اینکه باعث تأسف است که برخی از مسئولان و آقایانی که انتظار می‌رود پیش گام در حفظ ایمان و ارزش‌های انقلابی باشند بدون کوچک‌ترین ناراحتی در محیطی حضور داشته‌اند که بانوان نیز در آن محیط، آن هم با پوششی نامناسب در حال ورزش بوده‌اند گفت: به یقین این آقایان، به دین خود معتقدند ولی متأسفانه بر اثر تأثیر پذیری از جنبش گمراه کننده، «زن. زندگی. آزادی»، مساله پوشش بانوان و حجاب اسلامی و اختلاط با نامحرم، برایشان کم اهمیت و عادی جلوه کرده است، به گونه‌ای که گویا وقتی با منکری برخورد می‌کنند توانایی نهی از آن منکر را ندارند.

شاکری افزود: نتیجه‌ی این سستی و کسالت در انجام وظیفه‌ی دینی، علاوه بر بدتر شدن شرایط پوشش، آسیب‌های جبران ناپذیری را برای جامعه به بار خواهد آورد.

مدیر حوزه علمیه خواهران کوثر (س) بیان کرد: اساتید و طلاب مدرسه علمیه کوثر ورامین ضمن اعلان برائت از این گونه هنجار شکنی ها، خواستار رسیدگی مسئولان ورامین به این نوع ورزش‌ها و تفکیک سالن‌های تمرین و مسابقات ورزشی بانوان و آقایان می‌باشد و همچنین از آقایان مسئول می‌خواهد تا با شجاعت و غیرت بیشتری در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای حفظ پوشش بانوان گام بردارند، امید است که مسئولان شهرستان شهید پرور ورامین، با نگاهی به شهدای فراوان این شهرستان و خانواده‌های معزز ایشان در انجام وظایف خود کوتاهی و سهل انگاری را کنار گذاشته و خود را شرمنده شهدا نکنند.

کد مطلب 5925012

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