انتقاد اساتید مدرسه علمیه کوثرورامین نسبت به هنجارشکنی در این شهر

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره شاکری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آیاتی از سوره‌های نور و احزاب درباره اینکه مردان و زنان مؤمن را به پوشش مناسب (حفظ حجاب) و حفظ دیدگان خود از نامحرمان فرا خوانده است اظهار کرد: متأسفانه آنچه امروزه در سطح شهرستان ورامین مشاهده می‌شود بی اعتنایی به دستورات صریح خداوند است.

وی با اشاره به اینکه باعث تأسف است که برخی از مسئولان و آقایانی که انتظار می‌رود پیش گام در حفظ ایمان و ارزش‌های انقلابی باشند بدون کوچک‌ترین ناراحتی در محیطی حضور داشته‌اند که بانوان نیز در آن محیط، آن هم با پوششی نامناسب در حال ورزش بوده‌اند گفت: به یقین این آقایان، به دین خود معتقدند ولی متأسفانه بر اثر تأثیر پذیری از جنبش گمراه کننده، «زن. زندگی. آزادی»، مساله پوشش بانوان و حجاب اسلامی و اختلاط با نامحرم، برایشان کم اهمیت و عادی جلوه کرده است، به گونه‌ای که گویا وقتی با منکری برخورد می‌کنند توانایی نهی از آن منکر را ندارند.

شاکری افزود: نتیجه‌ی این سستی و کسالت در انجام وظیفه‌ی دینی، علاوه بر بدتر شدن شرایط پوشش، آسیب‌های جبران ناپذیری را برای جامعه به بار خواهد آورد.

مدیر حوزه علمیه خواهران کوثر (س) بیان کرد: اساتید و طلاب مدرسه علمیه کوثر ورامین ضمن اعلان برائت از این گونه هنجار شکنی ها، خواستار رسیدگی مسئولان ورامین به این نوع ورزش‌ها و تفکیک سالن‌های تمرین و مسابقات ورزشی بانوان و آقایان می‌باشد و همچنین از آقایان مسئول می‌خواهد تا با شجاعت و غیرت بیشتری در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای حفظ پوشش بانوان گام بردارند، امید است که مسئولان شهرستان شهید پرور ورامین، با نگاهی به شهدای فراوان این شهرستان و خانواده‌های معزز ایشان در انجام وظایف خود کوتاهی و سهل انگاری را کنار گذاشته و خود را شرمنده شهدا نکنند.