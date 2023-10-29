به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا عسگری عصر یکشنبه در نشست اجلاسیه سالانه مجمع عالی بسیج ساوه اظهار کرد: مناطق و شهرستان‌های استان هرکدام به نوعی با مشکلات خاص خود مواجه هستند که انتظار می‌رود اعضای مجمع عالی بسیج شهرستان، مطالعات و تحقیقات بیشتری در این راستا داشته باشند.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات در حوزه‌های اشتغال، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است، گفت: ضروری است در راستای حل این مشکلات و اثرات آن هر شهرستان به فراخور خود سه تا پنج چالش را به همراه برنامه پیشنهادی برای حل آن به سپاه استان اعلام شود.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: برنامه سپاه در سطح استان تصمیم سازی در خصوص نحوه اجرای آن به همراه دستگاه‌های اجرایی هر منطقه انجام می‌شود و در صورتی که هرکدام از طرح‌ها قابلیت تعمیم به استان را داشته باشد در سایر نقاط اجرا می‌شود.

عسگری تصریح کرد: کارنامه بسیج در حوزه‌های مختلف پژوهشی صنعتی و سایر حیطه‌ها قابل دفاع است که در این راستا باید ظرفیت‌های بسیج بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.

وی بیان کرد: مجامع در شهرستان‌ها و استان‌ها باید از سرمایه و ثروت معنوی بسیج موجود در راستای تحکیم انقلاب و کادر سازی آن بهره گیری کنند.