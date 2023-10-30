۱۵ هزار سند زراعی در استان اردبیل صادر شده است

نادر خداداد در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا آخر سال تلاش می‌کنیم تا این تعداد صدور سند تک برگی برای اراضی زراعی را به بیش از ۱۰۰ هزار فقره سند ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: بیشترین تمرکز ما در صدور سند تک برگی حدنگاری برای اراضی زراعی است که با همکاری بیش از ۱۵ شرکت در شهرهای مختلف استان اردبیل کار صدور سند تک برگی اراضی کشاورزی با قوت در حال انجام است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل گفت: در این چند ماه به اندازه ۱۰ سال کار اجرایی در حدنگاری اراضی کشاورزی و صدور سند انجام شده و با وجود اینکه ۱۰ درصد کار به پیش رفته اما تلاش ما بر این است تا پایان سال آینده تمامی اراضی کشاورزی استان اردبیل را سنددار کنیم.

خداداد افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعیین تکلیف اراضی خرد، تلاش بر این است تا به این روند سرعت بیشتری بدهیم که با برگزاری ۵۰۰ نشست و جلسه با مسئولان این حوزه به ویژه جهاد کشاورزی سعی شده تا جمع‌آوری اطلاعات انجام و با همکاری دهیاری‌ها معرفی کشاورزان و صدور سند تک برگی روستاییان در قالب اراضی کشاورزی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم خود روستایی در این زمینه فعال‌تر عمل کرده و با همراهی شرکت‌های طرف قرارداد و دهیاری‌ها در امر صدور سند تک برگی همکاری‌های لازم را انجام دهند.

خداداد مزایای این امر را به نفع کشاورزان و در قالب تثبیت مالکیت اعلام کرد و ادامه داد: سعی ما بر این است تا در قالب نظام جامع آمایش سرزمینی، کمک به برنامه‌ریزی‌های شهری و روستایی و ارائه آمار و اطلاعات دقیق طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: بیشترین پیگیری‌ها در شمال استان و در قالب حدنگاری اراضی کشاورزی در حال انجام است و به یمن برگزاری کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان، تصمیم گرفتیم تا در شمال استان اردبیل برای اراضی خالصه در صدور سند تا ۹۰ درصد تخفیف ارائه کنیم.

خداداد بیان کرد: کشاورزان شمال استان باید از فرصت به وجود آمده تا آخر سال در بهره‌مندی از تخفیف صدور سند تک برگی اراضی خالصه استفاده کنند تا با پرداخت کمترین هزینه تثبیت مالکیت در این مناطق انجام شود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: استان اردبیل جز استان‌های با اراضی گسترده کشاورزی آن هم با قطعات کوچک است و سعی می‌کنیم به سرعت تعداد پرونده‌های رسیدگی شده را از ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار ارتقا دهیم و در پایان سال آینده برای تمامی اراضی کشاورزی استان سند تک برگی صادر شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل گفت: سال گذشته از آبان ماه این روند آغاز شد که ما ۲ درصد اراضی را صاحب سند تک برگی کرده بودیم که این رقم به ۲۵ درصد و تا پایان امسال به آمار ۱۰۰ هزار سند تک برگی خواهد رسید و امیدواریم در سریع‌ترین زمان صاحبان اراضی کشاورزی استان از مزایای اسناد تک برگی استفاده کنند.