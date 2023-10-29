سرهنگ حکمت‌الله شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت تلفن همراه با شیوه موبایل قاپی در خیابان‌های مرکزی شهر کرج، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران حکایت از این داشت که سارقان با استفاده از یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی اقدام به سرقت موبایل یکی از شهروندان کرده و به سرعت از محل متواری شده اند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز اضافه کرد: در ادامه با انجام تحقیقات میدانی و تجمیع اطلاعات به دست آمده، مأموران با گشت زنی‌های هدفمند در مناطق وقوع سرقت در نهایت موفق به دستگیری سارقان در محدوده وقوع سرقت شدند.

سرهنگ شجاعی با اشاره به سوابق متعدد سارقان در زمینه سرقت، افزود: یکی از سارقان به قید وثیقه آزاد بوده و در همین فرصت نیز اقدام به سرقت کرده اند.

این مقام انتظامی با اشاره به اعتراف سارقان به ۳۰ فقره سرقت و شناسایی همه مالباختگان، تصریح کرد: از مخفیگاه متهمان تعداد قابل توجهی موبایل سرقتی کشف و به همراه متهمان جهت تحقیقات تکمیلی به مراجع قضائی ارسال شد.