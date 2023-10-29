عامل هتاکی به ناهی از منکر در شاهرود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کلانتری ۱۱ آزادی با بیان اینکه یکی از شهروندان شاهرودی در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در یکی از مراکز خرید موورد هتاکی و ضرب و شتم قرار گرفت، تاکید کرد: یکی از صاحبان مغازه مجتمع خرید اقدام به ضرب و شتم این آمر به معروف کرده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه بعد از گزارش واقعه بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ آزادی در صحنه حضور یافتند، گفت: با حضور مأموران پلیس، فرد هتاک بازداشت شد.

شائینی با بیان اینکه این فرد برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است، گفت: دستگاه قضائی به پرونده این فرد رسیدگی خواهد کرد.