به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان خوزستان بیان کرد: پدافند غیرعامل برای پیشگیری از حوادث طبیعی یا حوادثی که با دخالت بشر ایجاد می‌شود، طراحی شده است.

وی افزود: از آنجایی که کشور ما همواره مورد حسد و طمع ضدانقلاب بوده است، دشمنان همیشه درصدد راهی برای نفوذ و وارد کردن آسیب هستند. اگر ما در کارهای ساخت و ساز و سیستم‌های مختلف اصول و تمهیدات مربوط به پیشگیری از بروز اخلال و مشکلات مختلف را مدنظر قرار دهیم، پدافند غیرعامل را رعایت کرده‌ایم.

حسینی محراب اظهار کرد: این روزها هک گوشی، کامپیوتر و وسایل ارتباطی در فضای سایبر مطرح است و توصیه می‌شود افراد از اطلاعات حساس یا طبقه بندی شده به نحو شایسته محافظت کنند.

استاندار خوزستان ادامه داد: نرم افزارهای مختلف باید به گونه‌ای طراحی شوند که نسبت به نفوذهای مخرب مصونیت داشته باشند و متخصصان داخلی دارای این توانایی و استعداد هستند که در زمینه امنیت سایبری و نرم افزاری به ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف کمک کنند.

حسینی محراب عنوان کرد: امروزه مقوله «بیوتروریسم» یک واقعیت در جنگ‌های نوین محسوب می‌شود و باید در این زمینه آمادگی لازم را کسب کنیم.