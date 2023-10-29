سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسدالله عباسی» استاندار گیلان طی حکمی «موسی فکور» را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار منصوب کرد.

استاندار گیلان در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های معاون پیشین هماهنگی امور عمرانی استانداری از سرپرست جدید این حوزه خواست با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دولت مردمی و انقلابی سیزدهم برای پیشبرد جهادی تر فعالیت‌های حوزه زیرساختی و عمرانی، به صورت جد موضوعات حائز اهمیت استان گیلان را با بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود و بکارگیری نیروهای انقلابی، متخصص و متعهد پیگیری کند.

پیش از این مسعود کاظمی عهده دار معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان بود.