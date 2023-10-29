کشف بیش از ۱۳۷ هزار قلم داروی قاچاق در کرج

سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود مقادیری داروی قاچاق در یکی از انبارهای حوالی منطقه کیانمهر شهرستان کرج مطلع شدند.

وی ادامه داد: پس از انجام هماهنگی‌های قضائی مأموران به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا تعداد ۱۳۷ هزار قلم دارو قاچاق کشف کردند.

ارشدترین مقام انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر دستگیر شده، گفت: کارشناسان ارزش تقریبی اقلام مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه پلیس، تمام قد در برابر مقوله قاچاق کالا ایستاده، گفت: همکاران من در مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تلفن شهروندان هستند و مردم می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه نگهداری و یا فروش کالای قاچاق موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.