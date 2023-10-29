به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی بلادیان بهبهانی پور پیش از ظهر امروز یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان و مروجان نماز حوزه فرهنگ، هنر و رسانه که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: حضور ما از حوزه علمیه در این جمع برای بیان این نکته است که کار مؤثر فرهنگی، بدون همراهی محتوا و شکل صورت نخواهد گرفت.

مدیر حوزه علمیه خوزستان گفت: هرچقدر حوزه علمیه نیرو تربیت کند و در عرصه‌های تربیت طلاب فرهیخته بدون قالب هنر و شکل مناسب پرداختی کار کند، تأثیر ویژه‌ای نخواهد داشت، از طرف دیگر اصل، اساس و ریشه مکتب شناسی حوزه علمیه است، هنرمندی که بخواهد برای انقلاب، دین، مکتب و مذهب کار کند بدون تعامل ویژه و اساسی با صاحبان فکر و اندیشه دینی و مذهبی، اثر فرهیخته و مؤثری برای تربیت، رشد و تعالی جامعه تولید نخواهد کرد.

وی عنوان کرد: این آمادگی را اعلام می‌کنیم که حوزه علمیه نسبت به سابق تعامل بهتر و بیشتری با فعالان عرصه هنر و رسانه، شخصیت‌هایی را که می‌توانند در قالب‌های مختلف تولید محتوای مناسب به جامعه القا کند، خواهد داشت؛ چه در عرصه نماز و چه در دیگر عرصه‌های مختلفی که جوانان، نوجوانان، خانواده و سبک زندگی‌ها تغییر کرده، در بازگشت به محبت‌ها، سازش‌ها و الفت‌های سابق، حوزه علمیه آمادگی دارد و دست یاری به سوی همه هنرمندان و فعالانی که دغدغه دین و مذهب را دارند دراز می‌کند.

مدیر حوزه علمیه خوزستان ادامه داد: افرادی که دارای دغدغه دین و مذهب هستند باید زیر یک چتر واحد با رنگ و بوی ولایت و اهل بیت قرار بگیرند تا آثار فرهیخته و بهتری تولید شود.

حجت الاسلام بلادیان بهبهانی پور با بیان اینکه «نماز» نمادی‌ترین فعلی است که مؤمن از او صادر می‌شود، تصریح کرد: نماز فعل واجبی است که مؤمن باید انجام دهد و مؤثرترین فعالیتی است که انسان برای رشد و تعالی می‌تواند به آن چنگ بزند و برای رشد خود از آن بهره ببرد.

وی اضافه کرد: خضوع و خشوع در برابر پروردگار، پذیرفتن ربوبیت او و استمداد دعا و طلب از آن ذات باری تعالی قادر متعال، همه چیز اعم از خیر دنیا و آخرت را برای انسان جمع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در این مراسم از پوستر «جشنواره هنری نماز و مهدویت» ویژه فرزندان کارکنان دستگاه‌های اجرایی خوزستان با حضور «سید موسی بلادیان بهبهانی پور» رئیس ستاد اقامه نماز خوزستان، «مجید منادی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام «قاسم سمیری» مدیر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان رونمایی شد؛ همچنین سیدکریم حسینی، فردین کوراوند و وحید کیانی برای همدردی با مردم مظلوم فلسطین و غزه و محکوم کردن اقدامات رژیم کودک کش صهیونیست شعرخوانی و غزل خوانی کردند.