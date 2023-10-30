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۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۰

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر:

عاملان تیراندازی و مخلان امنیت در اهر دستگیر شدند

عاملان تیراندازی و مخلان امنیت در اهر دستگیر شدند

اهر- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر از دستگیری دو نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی شهر اهر در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: طی روزهای گذشته، ۲ نفر از اراذل و اوباش در شهر اهر، اقدام به تیراندازی و عربده کشی کرده و با تهیه فیلم و انتشار در فضای مجازی، موجب رعب و وحشت مردم شده بودند.

وی افزود: این افراد پس از ارتکاب جرم، از شهرستان اهر خارج و متواری شده بودند که دستورات لازم برای دستگیری آنان صادر و حسب نیابت قضائی، مأموران اعزامی پلیس اطلاعات اهر در تهران، حاضر شدند و با همکاری پلیس اطلاعات پایتخت، اقدام به جلب و دستگیری متهمان کردند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر، با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی، گفت: هرکسی قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی را داشته باشد و بخواهد در روند زندگی عادی مردم، خللی ایجاد کند و موجب رعب و وحشت شهروندان شود، به طور قطع با برخورد شدید قانون مواجه می‌شود.

کد مطلب 5925071

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