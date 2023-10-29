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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهلران:

شکارچی متخلف دهلرانی به ۶ ماه دانه پاشی برای پرندگان محکوم شد

شکارچی متخلف دهلرانی به ۶ ماه دانه پاشی برای پرندگان محکوم شد

ایلام-رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهلران گفت: دادستانی این شهرستان طی حکمی یک شکارچی متخلف را به تهیه غذا (دانه پاشی) به مدت ۶ ماه برای پرندگان محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا آبسالان اظهار کرد: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دهلران برای شکارچی متخلف که به شکار غیرمجاز یک قطعه کبک وحشی در تنگه تاپو دهلران محکوم شده بود، به جای زندان، حکم به تهیه غذا (دانه پاشی) به مدت ۶ ماه محکوم کرده است.

وی ادامه داد: دادستان دهلران حکم تعزیری ۶ ماه حبس متخلف را با توجه به پشیمانی متهم و طبق اجازه ماده ۶۴ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به مجازات جایگزین تبدیل کرده است.

آبسالان ادامه داد: این متهم به جای زندان رفتن باید به مدت ۶ ماه، هفته‌ای یک روز با تهیه غذا (دانه پاشی) در تنگه تاپو با نظارت کارشناسان تا اتمام حکم اقدام کند.

رئیس اداره محیط زیست دهلران افزود: امید است با توجه به سیاست‌های حبس زدایی قوه قضائیه، صدور احکام این چنینی نیز تبدیل به رویه قضائی شود.

کد مطلب 5925095

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