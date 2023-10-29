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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴

امام‌جمعه ایلام از «شیرعلی رحمانی» جانباز ۷۰ درصد عیادت کرد

امام‌جمعه ایلام از «شیرعلی رحمانی» جانباز ۷۰ درصد عیادت کرد

ایلام-امام‌جمعه ایلام از «شیرعلی رحمانی» جانباز ۷۰ درصد عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام به همراه فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در بیمارستان رازی ایلام از «شیرعلی رحمانی» جانباز ۷۰ درصد عیادت کردند.

سردار جمال شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام در این دیدار ضمن تجلیل از جایگاه ویژه این جانباز عزیز با توجه به شرایط خاصی که با آن روبرو است بر فراهم آوردن امکانات و تلاش بیشتر برای سلامتی این جانباز گرانقدر تاکید کرد.

وی همچنین در پایان برای این قهرمان و جانباز وطن آرزوی شفای عاجل کرد.

جانباز سرافراز حاج «شیرعلی‌رحمانی» از ناحیه دو چشم نابینا و یک دست و یک پایش نیز قطع است. ایشان که از جانبازان شاخص استان است چندین بار نیز با مقام معظم رهبری دیدار کرده‌اند. متاسفانه الان در وضعیت کما به سر می‌برند.

کد مطلب 5925097

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