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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۲

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی خبر داد؛

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزشی آذربایجان غربی از محل مولدسازی

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزشی آذربایجان غربی از محل مولدسازی

ارومیه-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت:با توجه به اهمیت اتمام پروژه‌های راکدو نیمه فعال آموزشی از محل اجرای طرح‌های مولدسازی در استان جهت اتمام پروژه ها استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبردین عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی توسعه فضاهای آموزشی استان، افزود: با توجه به کمبود سرانه آموزشی در برخی از مناطق استان، مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی در تأمین و ساخت فضاهای آموزشی لازم و ضروری است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی و سهولت دسترسی به این فضاها، زمینه توسعه بیش از پیش استان را فراهم می‌کند و دستگاه‌های متولی در این خصوص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: حمایت از طرح‌های توسعه دانشگاهی جهت تحقق اهداف آموزشی، بسیار حائز اهمیت بوده و اقدامات لازم در این راستا انجام گیرد.

رهبردین همچنین گفت: همکاری و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی رمز توسعه استان بوده و گسترش حمایت از طرح‌های توسعه مراکز آموزشی مورد توجه بوده و در این راستا اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: توسعه فضای آموزشی و تربیت نیروهای کارآمد و متخصص در راستای اعتلای اهداف نظام و پیشرفت همه جانبه، ضروری است.

کد مطلب 5925100

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