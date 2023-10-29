به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبردین عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی توسعه فضاهای آموزشی استان، افزود: با توجه به کمبود سرانه آموزشی در برخی از مناطق استان، مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی در تأمین و ساخت فضاهای آموزشی لازم و ضروری است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی و سهولت دسترسی به این فضاها، زمینه توسعه بیش از پیش استان را فراهم می‌کند و دستگاه‌های متولی در این خصوص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: حمایت از طرح‌های توسعه دانشگاهی جهت تحقق اهداف آموزشی، بسیار حائز اهمیت بوده و اقدامات لازم در این راستا انجام گیرد.

رهبردین همچنین گفت: همکاری و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی رمز توسعه استان بوده و گسترش حمایت از طرح‌های توسعه مراکز آموزشی مورد توجه بوده و در این راستا اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: توسعه فضای آموزشی و تربیت نیروهای کارآمد و متخصص در راستای اعتلای اهداف نظام و پیشرفت همه جانبه، ضروری است.