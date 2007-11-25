دلایل عدم اجرای پروژه های شهرستانی اصفهان در سفر استاندار بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید مرتضی بختیاری شب گذشته در جلسه شورای اداری این شهر اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 794 پروژه عمرانی در اصفهان وارد نرم افزار طرح های عمرانی شده است که کل اعتبارات وارد شده بر این طرحها 212 میلیارد و 640 میلیون تومان است.

استاندار اصفهان درباره نرم افزار طرح های عمرانی بیان داشت: تاکنون بیش از 40 دستگاه، بخشی از طرحهای عمرانی خود را به این نرم افزار اضافه کرده اند و 25 دستگاه وارد نرم افزار شده اند همچنین حدود 9 دستگاه کد عبور را دریافت نکرده اند و در این میان اداره کل راه و ترابری استان کلیه طرحها و پروژه های عمرانی خود را در این نرم افزار وارد کرده است.

در بخش دیگری از این جلسه نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: بودجه امسال مجلس با برنامه ای کاملا متفاوت تعیین می شود و سهم اصفهان باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

حسن کامران در بخش دیگری از سخنان خود از احداث راه جدید میان اصفهان و استان یزد خبر داد و گفت: بزودی با احداث راه جدیدی میان اصفهان و استان یزد، 300 کیلومتر از مسافت میان این استانها کمتر خواهد شد.

این نماینده مجلس همچنین ضمن گرامیداشت هفته بسیج خاطرنشان کرد: امسال در ردیف بودجه مجلس 100میلیارد تومان به بودجه بسیج اضافه شده است.

وی یادآور شد: دستگاه های دولتی باید در انجام امور مربوط به بسیجیان کوتاهی نکنند و بزودی دستگاه هایی که در انجام کارهای آنها سنگ اندازی می کنند را از پایگاه مجلس معرفی خواهم کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، اکبر صالحی، فرماندار نطنز با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به این شهرستان عنکومان کرد: در مصوبات سفر رئیس جمهور به این شهرستان مقرر شد تا یک درصد از تملک دارایی سایت هسته ای نطنز به آبادانی این شهرستان اختصاص داده شود که تاکنون پس از پیگیری های فراوان، اقدام خاصی در این خصوص انجام نشده است.