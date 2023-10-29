شهرداران برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان تهران تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری عصر یکشنبه در جلسه شهرداران استان تهران به میزبانی شهرستان اسلامشهر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلام پیرامون اهمیت انتخابات امسال، به تبیین نقش شهرداران در امور مرتبط به انتخابات پرداخت.

وی انتخابات پیش رو را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین انتخابات در طول تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد و با بیان این جمله از رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه توپخانه‌های دشمن به سمت انتخابات ایران نشانه رفته است، افزود: چهار اصل مد نظر رهبر انقلاب در فرایند برگزاری انتخابات، یعنی رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت باید سرلوحه کارهای ما در امر برگزاری انتخابات قرار گیرد که شهرداران با توجه به ارتباط و تعاملی که با اقشار مختلف مردم دارند، نقش مهم و تأثیرگذاری در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران عنوان کرد: شهرداران باید در همه ایام سال در جهت جلب رضایت مردم تلاش کنند، اما روزهای باقی مانده تا انتخابات سعی کنند پروژه‌های نیمه تمام شهر خود را به اتمام برسانند.

جوهری با تاکید بر این که خط قرمز ما ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در راستای تبلیغ به نفع کاندیداها می‌باشد، از شهرداران حاضر در جلسه خواست تا نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند.