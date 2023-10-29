به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان شهرستان ساوجبلاغ اظهار کرد: جوانان ستون فقرات یک کشور هستند و موضوع ازدواج، اشتغال و مسکن از مهمترین مسائل جوانان محسوب میشوند که در این حوزهها باید برنامه ریزی شود.
وی افزود: در مسئله ازدواج باید فرهنگ ازدواج تغییر یابد و با ترویج ازدواجهای آسان از ظرفیت مهم خیرین در این بخش استفاده کنیم.
فرماندار ساوجبلاغ راهاندازی خانه جوان در سطح شهرستان، پیگیری راهاندازی سمنهای فعال در حوزه جوانان و افزایش نشستهای حوزه جوانان را مورد تأکید قرار داد.
وی گفت: خانههای جوان باید به عنوان اتاق فکر برای رشد و تعالی جوانان باشد و برای آینده جوانان هدفگذاری و برنامه ریزی کند، چرا که این حوزه نیاز به استراتژی ویژهای بوده و باید مسائل مرتبط را با پیوست فرهنگی اولویت بندی کنیم.
همکاری ۴۰ خیر البرزی در حوزه جوانان
مهران افشاری، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از همکاری ۴۰ خیر استانی در حوزه جوانان خبر داد و گفت: امکان ایجاد مجمع خیرین ازدواج آسان شهرستان با دستور فرماندار شهرستان امکان پذیر است و همچنین راه اندازی دورههای روانشناسی پیش از ازدواج با همکاری ورزش و جوانان و تشکیل سمنهای مرتبط در شهرستان ساوجبلاغ ضروری است.
در پایان این جلسه، تندیس جشنواره جوان برتر به صورت نمادین به البرزی و افشاری اهدا شد.
