آذربایجان غربی رتبه اول کاهش نرخ بیکاری کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان امروز یکشنبه در نود و یکمین یکشنبه‌های حمایت از تولید و در بازدید از دو واحد تولیدی در ارومیه، افزود: طرح یکشنبه‌های حمایت از تولید در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در سطح استان در طول دو سال اخیر به صورت مستمر اجرا شده است.

وی همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی تیم اقتصادی استان از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات و موانع تولید این واحدها، خاطرنشان کرد: در یکشنبه‌های حمایت از تولید، با نظارت بر ابعاد زیست محیطی واحدهای تولیدی، تلاش می‌شود در کنار رفع مشکلات این واحدها، مسائل زیست محیطی نیز در آنها رعایت شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به تأثیر مثبت احیای واحدهای تولیدی در رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیز اشاره کرده و افزود: سازمان آمار و اطلاعات کشور اخیراً گزارش داده که آذربایجان غربی بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در سطح کشور داشته و در تابستان امسال با کاهش ۵.۱ درصدی، رتبه اول کاهش نرخ بیکاری را کسب کرده است.

معتمدیان همچنین با اشاره به اجرای برنامه‌های اشتغال زایی در سطح استان از ابتدای دولت سیزدهم، اضافه کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف و بخصوص فعالین بخش خصوصی، شاهد تداوم کاهش نرخ بیکاری در آذربایجان غربی در دو سال اخیر بوده‌ایم.

وی در ادامه با تاکید بر نظارت دقیق و تسریع روند اجرای مصوبات بازدیدهای یکشنبه‌های حمایت از تولید، افزود: به حوزه بازرسی استانداری آذربایجان غربی مأموریت داده شده که هر هفته گزارش میزان پیشرفت مصوبات بازدیدهای میدانی در قالب یکشنبه‌های حمایت از تولید را احصاء و ارائه کند.

استاندار آذربایجان‌غربی به بازدید امروز خود از یک واحد فرآوری گیاهان دارویی نیز اشاره کرده و یادآور شد: آذربایجان غربی تنوع بالایی در حوزه گیاهان دارویی دارد اما برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مربوطه، نیازمند تغییر در الگوی کشت گیاهان دارویی هستیم.

معتمدیان با اشاره به بازدید از یک واحد تولید مواد بهداشتی و شوینده، اظهار داشت: اکثر واحدهای تولیدی استان، نیازمند تأمین سرمایه در گردش بوده و تدابیر لازم برای رفع رکود در واحدهای تولیدی اندیشیده شده است.