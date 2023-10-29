به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه عملیات اجرایی خط انتقال از سد ارغون تا مخزن کلمه به طول ۶ هزار و ۹۰۰ متر، با لوله پلی اتیلن و به قطر ۲۰۰ میلیمتر عملیاتی شده است.

وی بیان کرد: این پروژه در قالب جهاد آبرسانی و با ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار اجرایی شده که اتمام آن نویدبخش پایداری آب شهر کلمه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: بهبود وضعیت آبرسانی شهر کلمه دشتستان یکی از اولویت‌های راهبردی این شرکت برای سال جاری است که با تأمین آب این محدوده از سد ارغون شاهد بهبود سطح کمی و کیفی مشترکان شهر کلمه خواهیم.

وی اظهار کرد: پروژه‌های جهاد آبرسانی استان بوشهر که با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در مناطق مختلف استان اجرایی شده وضعیت آبرسانی در شرها و روستاهای مختلف را متحول خواهد کرد.

عالی افزود: عمده هدف این طرح نوسازی و بهسازی شبکه‌های آبرسانی، کاهش هدررفت آب و تقویت پایداری آب شرب هم استانی‌ها است.