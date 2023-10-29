  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خبر داد؛

صدور حکم بدوی عوامل قاچاق کشنده در آذربایجان غربی

صدور حکم بدوی عوامل قاچاق کشنده در آذربایجان غربی

ارومیه-رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی عوامل قاچاق ۲۷۵ دستگاه کشنده ممنوع الورود در دادگاه انقلاب ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه از صدور حکم بدوی عوامل قاچاق ۲۷۵ دستگاه کشنده ممنوع الورود در دادگاه انقلاب ارومیه خبر داد و گفت: در پی گزارش نهادهای امنیتی استان مبنی بر وجود سو جریان و قاچاق دستگاه‌های کشنده توسط عده‌ای، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت و با دستور قضائی ۳۵ متهم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

وی بیان کرد: پس از رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب و صدور کیفرخواست، پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال و شعبه مذکور نیز با احراز مجرمیت ۲۲ نفر از متهمین آنان را به جزای نقدی به میزان بیش از ۴ هزار میلیارد ریال (به تناسب هر یک از متهمین) محکوم و ۹ متهم را تبرئه و درخصوص ۴ متهم دیگر پرونده مفتوح است.

کد مطلب 5925158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها