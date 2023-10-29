ستاد ازدواج دانشجویی یزد برای ازدواج آسان و آگاهانه طرح ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار اعضای ستاد ازدواج دانشجویی استان یزد با بیان اینکه دشمن در حال زمینه سازی برای از هم پاشیدن بنیان خانواده است، اظهار داشت: احترامی که در گذشته بین اعضای خانواده وجود داشت بویژه احترامی که فرزندان برای والدین خود قائل بودند، کمرنگ شده و این موضوعی است که دشمنان نسبت به آن فرهنگ سازی کرده اند و باید در این زمینه وارد عمل شویم.

وی با اشاره به اینکه سن ازدواج در بین جوانان افزایش پیدا کرده اند، افزود: یکی از مواردی که در بسیاری از خانواده ها بحثی طبیعی و عادی است، تحصیلات است و هم پسران و دختران و هم خانواده های آنها، درس خواندن را در تقابل با ازدواج می دانند ضمن اینکه مقایسه مدرک تحصیلی دختر و پسر در آستانه ازدواج، به معضلی برای انتخاب همسر تبدیل می شود.

امام جمعه یزد با اشاره به برخی دیگر از مسائلی که در حوزه ازدواج وجود دارد، بیان کرد: باید زمینه سازی و فرهنگ سازی شود تا هر زمان موقعیت ازدواج پیش آمد، تحصیلات و شغل و ... را ملاک قرار ندهند و شرایطی فراهم کنیم تا تشکیل خانواده انجام شود.

ناصری عنوان کرد: باید کاری ماندگار در زمینه باورهای غلط، رسوم و سنت‌های بی فایده و ... انجام شود تا ازدواج جوانان تسریع شود که در این زمینه باید طرح هایی آماده شود و افراد موثر در امر ازدواج و سنت های مربوط به آن، آموزش و فرهنگ سازی لازم را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در کنار دانشجویان، برنامه هایی را نیز برای پدران و مادران تدارک ببنیم تا آنها نیز از باورهای غلط دست بردارند زیرا جوانان ما در آستانه ازدواج نیاز به راهنمایی دارند و اما در بسیاری از موارد می بینیم که دختران و پسران به حال خود رها شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد، ازدواج را در همه امور اثرگذار دانست و گفت: ازدواج در زندگی فردی و اجتماعی افراد اثرگذار است.

وی در مورد مشکلاتی که برای جوانان در امر ازدواج ایجاد شده است، افزود: فرهنگ سازی در این امر بسیار موثر است، در گذشته برخی خانواده ها قبح بسیاری برای طلاق قائل بودند اما امروز نه تنها آمار طلاق افزایش جدی داشته بلکه تعداد زیادی از جوانان به علت عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان ها به سر می برند.

ناصری از ستاد ازدواج دانشجویی خواست: تا با ارائه طرح های موثر، آمادگی برای ازدواج آسان، بهنگام و مومنانه را برای جوانان را ایجاد کنند.

در این نشست اعضای ستاد اقدامات و فعالیت های خود به ویژه در حوزه فرهنگ سازی در امر ازدواج آسان و دانشجویی را تشریح کردند.