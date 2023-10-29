قطار تهران - مشهد در راه ماند/ ۲.۵ ساعت تاخیر در خاموشی

به گزارش خبرنگار مهر، قطار ساعت ۱۶:۳۰ عصر امروز تهران به مقصد مشهد در نقطه‌ای بین گرمسار و سرخه به دلیل خرابی لوکوموتیو متوقف شد. با بررسی بیشتر مشخص شد که لوکوموتیو دچار نقص فنی شده و می‌بایست تعویض شود.

تلاش بی‌وقفه مأموران قطار برای تعمیر لوکوموتیو بی فایده بود و در نهایت قطار دو و نیم ساعت در تاریکی مطلق در بیابان‌های نزدیک گرمسار متوقف باقی ماند.

همین موضوع اعتراض مردم را نیز به دنبال داشت. عمده اعتراض مردم نیز به طولانی شدن توقف و همچنین قطعی برق بوده است.

لوکوموتیو یدک برای این قطار اعزام و پس از تعویض لوکوموتیوها، این قطار به سمت مشهد راه افتاده است.

این دومین توقف بیش از دو و نیم ساعت قطارها به دلیل نقص فنی در یک هفته اخیر بوده است.