پروژه دی کلنیک شهرستان ملکشاهی طی سه فاز به بهره برداری می رسد

هدایت حیدری زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه دی کلنیک شهرستان ملکشاهی با زیربنای ۵ هزار مترمربع در طی سه فاز طی مراحلی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: فاز اول پروژه تحویل موقت شده، فاز دوم آن شامل محوطه سازی، آسانسور، نصب موتورخانه و ژنراتور، چیلر در حال انجام است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام عنوان کرد: فاز سوم نزدیک به ۸۵ درصد آن پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: اعتباری که در مرحله اول در سفر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برای این پروژه درنظر گرفته شده ۱۳۵ میلیارد است که از این رقم ۴۸ میلیارد تخصیص پیدا کرده است.

حیدری زاده خاطرنشان کرد: چنانچه از بنیاد مستضعفان، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، مابقی اعتبارات لازم که حدود ۸۷ میلیارد تومان است را تامین کنیم، بنا به وعده‌ای که پیمانکار داده در آینده‌ای نزدیک شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود.